Benigno Prieto Suárez

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Domingo. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa María da Regueira, donde a las seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº 4.

A Regueira (Oza Cesuras), 3 de mayo de 2026. Funeraria La Merced