Alfonso Couceiro Suárez

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Javier sala nº 4.

Puente Pasaje (A Coruña), 3 de mayo de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier