El Ideal Gallego Fundado en 1917

José Manuel Martínez Barreiro

(Pepe de Fenosa) 

Finou o día 1 de maio do 2026, aos 81 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Cremación: Hoxe sábado, día 2 de maio, ás doce e media da mañá, no Crematorio Municipal de Santa Cecilia de Feáns, (A Coruña). Enterro: Das suas cinzas hoxe ás cinco da tarde, no cemiterio parroquial de San Tirso de Oseiro. Tanatorio Apóstol: Fogar Funerario, nº 2.

Vilarrodris (Arteixo), 2 de maio do 2026 Funeraria Apóstol