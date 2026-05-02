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José Manuel Andrés Valero

(Petete)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 51 años de edad.

l D.E.P. l

Sus padres, Cayetano (=) y Mary (=), tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy día 2 a las ONCE Y MEDIA de la mañana. Cementerio: M. Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia Parroquial de San Rosendo, hoy a la UNA de la tarde. Hogar funerario Nº 5 – Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 2 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.