Jesusa Bouzas Martelo

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, Alberto Cagigao Suárez; hijos, Yolanda y Alberto y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, día 2, a la UNA de la tarde. Cementerio: M de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia Parroquial San Nicolás el próximo lunes día 4 de mayo, a las SIETE Y MEDIA de la tarde. Hogar Funerario Nº 5 – Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 2 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.