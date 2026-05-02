Jesús Vara Santiago

Falleció el día 25 de abril de 2026, a los 49 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción sábado día 2 a las siete menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y a continuación incineración. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Serres (Muros), 2 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.