Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jesús Vara Santiago

Falleció el día 25 de abril de 2026, a los 49 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción sábado día 2 a las siete menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y a continuación incineración. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Serres (Muros), 2 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.