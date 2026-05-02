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Enrique Sánchez Suárez

(Viudo de María Meirama Portela)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Mera (Oleiros), 2 de mayo de 2026 Funeraria Apóstol