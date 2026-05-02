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Agustín Manuel Pena Pena

(Viudo de Carmen Abelenda Sánchez) (Vecino de Traba, Coristanco) 

Falleció en el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy sábado a las once de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Traba. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 3.

Traba (Coristanco), 2 de mayo de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta