Agustín Manuel Pena Pena

(Viudo de Carmen Abelenda Sánchez) (Vecino de Traba, Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy sábado a las once de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Traba. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 3.

Traba (Coristanco), 2 de mayo de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta