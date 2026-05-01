Josefina Iglesias Añón

(Viuda de Francisco Castro Bello) (Vecina de O Carril – Rodís)

Falleció el 29 de abril, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. Funeral de cuerpo presente en el Tanatorio San Xulián de A Silva a la una de la tarde, y a continuación, será el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

Rodís (Cerceda), 1 de mayo de 2026 Funeraria San Xulián