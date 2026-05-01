Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefina Iglesias Añón

(Viuda de Francisco Castro Bello) (Vecina de O Carril – Rodís)

Falleció el 29 de abril, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. Funeral de cuerpo presente en el Tanatorio San Xulián de A Silva a la una de la tarde, y a continuación, será el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

Rodís (Cerceda), 1 de mayo de 2026 Funeraria San Xulián