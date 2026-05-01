José Luis Mariñas Grela

Falleció el día 30 de abril confortado con los Santos Sacramentos, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Asunción Carro Vázquez; hijos, Consuelo y Santiago; hijo político, Luis Lema Agra; hermano político, Julio; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres de O Graxal, hoy viernes a las DOCE de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy viernes, a las DOCE Y MEDIA de la mañana. Cementerio: parroquial de Santiago de Sigrás (Cambre). Funeral: Iglesia parroquial de Santiago de Sigrás, el próximo viernes día 8 de mayo a las SEIS de la tarde. Hogar funerario nº 1 - O Graxal. Pésames: pesames@pompascoruna.com

Sigrás (Cambre), 1 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.