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Agustín Giao Caramés

Falleció el día 29 de abril, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de San Cristóbal de Lema (Carballo), hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9.

A Coruña, 1 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es