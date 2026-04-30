María Consuelo Iglesias González

(Chelo)

Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de cuerpo presente que se oficiará: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza - Arteixo, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 30 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es