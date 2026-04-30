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Carlos Sánchez Fiaño

(Funcionario Registro Civil de A Coruña)

Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy jueves, día 30, a las doce y media del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: a continuación, en la intimidad familiar. Tanatorio Apóstol: hogar funerario nº 4, lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Sada, 30 de abril de 2026 Funeraria Apóstol