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Manuela Sánchez Ferreño

(Viuda de Carlos Presa Roel)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy miércoles. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Julián de Mandaio, donde a las seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced (la Traviesa nº 4 –Oza de los Ríos).

Mangoño (Oza Cesuras), 29 de abril de 2026 Funeraria La Merced