Luis Mosquera Naveira

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy martes. A las seis y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa María de la Regueira, donde a las siete de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº4 (Oza dos Ríos).

La Regueira (Oza-Cesuras), 28 de abril de 2026 Funeraria La Merced