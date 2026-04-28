Amable Añón Rodríguez

(Viuda de Edelmiro Vázquez)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las tres de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las tres y media de la tarde. Cementerio parroquial San Pedro de Visma (A Coruña). Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 28 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es