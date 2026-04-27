Manuel Autrán Ramos

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, día 27, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Ouces, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Ouces (Bergondo), 27 de abril de 2026 Funeraria Apóstol