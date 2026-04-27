Felicitas Barral Dans

(Viuda de Vito Zumpano)

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy lunes, día 27, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Siete menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Seixeda – Osedo (Sada), 27 de abril de 2026 Funeraria Apóstol