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Felicitas Barral Dans

(Viuda de Vito Zumpano) 

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy lunes, día 27, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Siete menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Seixeda – Osedo (Sada), 27 de abril de 2026 Funeraria Apóstol