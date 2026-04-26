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Ricardo Veiras González

Falleció el 24 de abril, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy domingo, a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Pedro de Vizoño (Abegondo). La Misa de ánimas se celebrará el domingo, día 3, a las doce de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Vizoño (Abegondo), 26 de abril de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.