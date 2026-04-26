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Pedro Paz Bellas

Falleció el día 24 de los corrientes, confortado con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad. 

l D.E.P. l

Su esposa, Domitila Ramil Durán; hijos, Mario y Jose; hijas políticas, Margarita y María Lorena; nietos, Iván y Sheila; nieta política, Fátima ; bisnieta, Martina; hermanos, hermanos políticos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al Sepelio, acto que tendrá lugar HOY, a las SEIS de la tarde, en el cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre), favores por los que anticipan gracias. NOTA: La salida del Hogar Funerario se efectuará a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres (O Graxal), HOY, a las CUATRO de la tarde. Hogar Funerario nº1 - O Graxal (Cambre). Pésames: pesames@pompascoruna.com

San Pedro de Nós, 26 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.