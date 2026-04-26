Maria Luz Varela Otero

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro hoy domingo. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santo Tomas de Salto, donde a las seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma. Terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº4.

Salto (Oza Cesuras), 26 de abril de 2026 Funeraria La Merced