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María Adelaida López Castro

(Profesora de E.G.B. jubilada) 

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 25 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es