Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Concepción Veira García

(Viuda de José Mosquera Villaverde) 

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las once menos cuarto de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Carretera de la Estación (Cambre), 25 de abril de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier