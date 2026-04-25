Concepción Veira García

(Viuda de José Mosquera Villaverde)

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las once menos cuarto de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Carretera de la Estación (Cambre), 25 de abril de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier