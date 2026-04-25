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Carmen Boquete García

(Carmen de Naya) 

Falleció el 24 de abril, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral hoy sábado, día 25 a las siete de la tarde en la iglesia parroquial San Silvestre de Veiga (Culleredo). Entierro a continuación en el cementerio parroquial de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Seis y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Boedo (Culleredo), 25 de abril de 2026. Funeraria Apóstol