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Antonio Viñal Canle

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy sábado, día 25, a las doce y cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio. Entierro: Hoy, a la una de la tarde, en el cementerio parroquial de San Julián de Osedo. Salida del hogar funerario: A la una menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

El Castro (Sada), 25 de abril de 2026 Funeraria Apóstol