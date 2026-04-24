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María Soledad Mantiñán García

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las doce y media del mediodía. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 24 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es