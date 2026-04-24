María Luisa Campos Gayoso
(Viuda de José Fernández Otero)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana, día 25, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: mañana, día 25, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 24 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es