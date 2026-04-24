María Luisa Campos Gayoso

(Viuda de José Fernández Otero)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana, día 25, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: mañana, día 25, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 24 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es