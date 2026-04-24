Manuel Fariña Regueira

Falleció el 23 de abril, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy viernes, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Larín, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Larín (Arteixo), 24 de abril de 2026 Funeraria Apóstol