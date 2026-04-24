Elisabet Pena Castro

“ La Paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da yo os la doy” “No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” S. Juan 14.27

Falleció el día 23 de Abril de 2026.

l D.E.P. l

Sus hijos, Ivan y Karim Comendeiro Pena; hija política, Lucía Vicente; nieta, Valeria; padres, Josefa Castro Rey y José Sergio Pena Fuentes (+); hermano, Sergio; hermana política, Matilde Pérez; sobrinos, Cristina y Sergio; tíos; primos y demás familia.

El acto de sepelio tendra lugar HOY a las CINCO de la tarde en el cementerio vecinal de Mens - Malpica de Bergantiños (A Coruña). Nota: La salida del hogar funerario se efectuará HOY a las CUATRO de la tarde. Hogar Funerario Nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 24 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.