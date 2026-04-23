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María Pilar Sande Nores

Falleció el día 22 de abril confortada con los Santos Sacramentos, a los 76 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, Antonio Baamonde Rodríguez; hijo, Antonio; hija política, Purecha; nieta, Claudia; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy jueves, a la UNA Y CUARTO de la tarde. La cremación se realizará en la intimidad familiar. Funeral: Iglesia parroquial de San Pablo (Plaza de Recife), el próximo martes día 28 a las OCHO de la tarde. Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 23 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.