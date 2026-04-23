Manuel Rodríguez Otero

Falleció el día de ayer, a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Día del entierro, hoy jueves. A las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lesa (Coirós), donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Marina 80 (Betanzos).

Figueiras (Coirós), 23 de abril de 2026 Funeraria La Merced