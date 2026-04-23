Hernán Francisco Rodríguez Fernández

(Hostal Fonda Estación Norte – Jubilado de Correos)

Falleció el día de ayer, a los 83 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy jueves, a la una de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad. Funeral: Viernes, día 24, a las cinco de la tarde. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Entierro: A continuación, en el cementerio municipal de Betanzos. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. Cementerio s/n, sala nº 2.

Betanzos, 23 de abril de 2026 Funeraria Mariano