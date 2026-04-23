Francisco Riobóo Gil

Falleció el día de ayer, a los 93 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Martín de Pravio e Cela (Cambre). La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Pravio (Cambre), 23 de abril de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier