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Francisco Pedreira Manteiga

(Paco de Barreiro)

Falleció el 22 de abril de 2026 a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy jueves, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Eulalia de Leiro (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https://tellmebye.com/francisco-pedreira-manteiga). Misa de ánimas: Domingo día 26 a las diez de la mañana en la misma iglesia.

Cutián (Oza-Cesuras), 23 de abril de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.