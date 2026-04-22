María del Carmen Soledad López Grandío

Falleció el 20 de abril, a los 85 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Corbelle (Villalba). Entierro: A continuación en el cementerio parroquial de San Bartolomé de Corbelle (Villalba). La salida del hogar funerario se efectuará a las dos y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

A Coruña, 22 de abril de 2026. Funeraria Apóstol