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María del Carmen Soledad López Grandío

Falleció el 20 de abril, a los 85 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Corbelle (Villalba). Entierro: A continuación en el cementerio parroquial de San Bartolomé de Corbelle (Villalba). La salida del hogar funerario se efectuará a las dos y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

A Coruña, 22 de abril de 2026. Funeraria Apóstol