José Luis Suárez Palleiro

(Luis do Bar Troodel)

Falleció el día 20 de abril de 2026, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, día 22 a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Seis menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Arteixo, 22 de abril de 2026. Funeraria Apóstol