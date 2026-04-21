Victoria Teresa Fernández Pensado

Falleció en el día de ayer, a los 70 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Hoy martes a las cuatro de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feans. Funeral: Miércoles a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal (Porto do Son) y a continuación entierro de las cenizas en el cementerio de dicha iglesia. Tanatorio Génesis nº 1.

A Coruña, 21 de abril de 2026. Funeraria Génesis