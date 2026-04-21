María González Otero

(Viuda de Don Antonio Ríos Fraga)

Falleció el día ayer, a los 97 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy martes. Salida tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio parroquial de Santiago de Requian. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 4.

Betanzos, 21 de abril de 2026 Funeraria Mariano