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Clara Brañas Vilar

(Viuda de Enrique Rey Butarelli)

Falleció el día de ayer, a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Mañana, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Doce menos cuarto de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.

Tarrío (Culleredo), 21 de abril de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier