José Lista García

Falleció el día 19 de abril de 2026, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy lunes, día 20 a la una de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), por cuyos favores anticipan gracias. Entierro hoy lunes, día 20 a las cuatro y media de la tarde en el cementerio municipal de San Amaro (A Coruña). Salida del hogar funerario: Una menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Arteixo, 20 de abril de 2026 Funeraria Apóstol