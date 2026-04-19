María del Carmen Tajes Gaciño

(Carmiña, viuda de Manuel Novo López)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 19 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es