Fernando González Varela

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.

D.E.P.

Su esposa, María Jesús Filgueira Cousillas; hijos, Gerardo, María Fernanda y Jesús Javier (†) González Filgueira; hijos políticos, Manoli Vázquez y José Antonio Blanco López; nietos, Antonio y Martín Blanco González; hermanos, Angelita (†) y Antonio (†) Cousillas Varela, Manuela (†) y Lola (†) González Varela y Teresa (†) y Elvira González Costa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: HOY a la UNA de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro ( Entrada puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia de la Divina Pastora (PP. Capuchinos), mañana lunes día 20 a las SIETE Y MEDIA de la tarde. Hogar funerario Nº 3 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 19 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.