Antonia Bestilleiro Gómez

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a la una y cuarto del mediodía. Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 7 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

Cambre (A Coruña), 18 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es