Alfonso Veiga Bendaña

(Viudo de Alicia Ocampo Fuente)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.

D.E.P.

Sus hijas, María y Susana Veiga Ocampo; hijos políticos, Ángel Bugueiro y Pablo de Pablos; nietos, Alicia, Abrahán y Gelete Bugueiro Veiga y Alberto y Gonzalo de Pablos Veiga; bisnieta, Chloe; hermanos, hermanos políticos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. La cremación se realizó en la intimidad familiar. Funeral: Iglesia de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, el próximo martes día 21 a las OCHO de la tarde. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 19 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.