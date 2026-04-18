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Sara Vázquez López

(Viuda de José Casal Miñán) 

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las tres y cuarto de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cuatro de la tarde. Cementerio parroquial Santa Eulalia de Lians, Oleiros. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

Santa Cruz (Oleiros), 18 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es