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Rosa María Soto Rilo

(Piruca)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Sus tías, Carmen y Pilar Soto Rilo; primos, María Francisca, Queta, José Manuel y Pili Ares Soto y demás familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, MAÑANA domingo día 19 a las DOCE MENOS CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: MAÑANA domingo día 19 a las DOCE Y MEDIA de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Hogar funerario Nº 4 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 18 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.