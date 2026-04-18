José Antonio Faya Rodríguez

(Natural de Ordes, jubilado de Estrella Galicia)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado, con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Bendición del cadáver: Hoy sábado, día 18, a las seis y media de la tarde, en la capilla del tanatorio, y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de O Balado. Misa de luto: Domingo, día 19, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Ordes. Casa mortuoria: tanatorio municipal de Ordes, túmulo nº 4.

Ordes, 18 de abril de 2026 Funeraria San Xulián