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José Luis Ares García

(Talleres Ares) 

Falleció el día 15 de abril de 2026, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy viernes, día 17, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Silvestre de Veiga (Culleredo), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago nº 10 (Arteixo).

Arteixo, 17 de abril de 2026 Funeraria Apóstol