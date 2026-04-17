El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Ernesto Pérez Ramil

(Fundador da SCD Palaestra, da Federación Galega de Béisbol e da Asociación Galega de Xadrecistas (AGAX)) 

Finou na Coruña o día 15, aos 56 anos de idade. 

D.E.P.

Os seus pais, Manuel Pérez Garrote e Marina Ramil Cazás; irmáns, Óscar e Fernando; irmás políticas, Cris e Raquel; sobriños, Iria e Adrián; tíos, Rosa (†) e Abelardo (†), Lucita e Pepe (†), Elías (†) e Benedicta, Xosé Antonio e Modesta (†); curmáns, Luz Marina (†), José María, Alejandro e Joëlle, demais familia, e amigos e amigas. PREGAN UNHA ORACIÓN POLO ETERNO DESCANSO DA SÚA ANIMA. Misa: Capela de Pompas Fúnebres, hoxe ás doce da mañá. Sepelio: Cemiterio municipal das Campeiras, As Pontes, ás CINCO E MEDIA da tarde. A saída do fogar funerario efectuarase ás CATRO da tarde. Celebrarase un funeral na igrexa conventual de Santo Domingo (PP. Dominicos) o sábado 18 ás 19.00 horas. Fogar funerario nº 4 - Praza da Palloza (pésames: pesames@pompascoruna.com).

A Coruña, 17 de abril do 2026 Pompas Fúnebres, S.A.