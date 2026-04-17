Ernesto Pérez Ramil
(Fundador da SCD Palaestra, da Federación Galega de Béisbol e da Asociación Galega de Xadrecistas (AGAX))
Finou na Coruña o día 15, aos 56 anos de idade.
D.E.P.
Os seus pais, Manuel Pérez Garrote e Marina Ramil Cazás; irmáns, Óscar e Fernando; irmás políticas, Cris e Raquel; sobriños, Iria e Adrián; tíos, Rosa (†) e Abelardo (†), Lucita e Pepe (†), Elías (†) e Benedicta, Xosé Antonio e Modesta (†); curmáns, Luz Marina (†), José María, Alejandro e Joëlle, demais familia, e amigos e amigas. PREGAN UNHA ORACIÓN POLO ETERNO DESCANSO DA SÚA ANIMA. Misa: Capela de Pompas Fúnebres, hoxe ás doce da mañá. Sepelio: Cemiterio municipal das Campeiras, As Pontes, ás CINCO E MEDIA da tarde. A saída do fogar funerario efectuarase ás CATRO da tarde. Celebrarase un funeral na igrexa conventual de Santo Domingo (PP. Dominicos) o sábado 18 ás 19.00 horas. Fogar funerario nº 4 - Praza da Palloza (pésames: pesames@pompascoruna.com).
A Coruña, 17 de abril do 2026 Pompas Fúnebres, S.A.