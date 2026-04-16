María Teresa Lage Martínez
(Matesa)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres hoy a las once y cuarto de la mañana. Hora de salida para la cremación: Hoy a las doce de la mañana. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Hogar Funerario nº 6 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.
A Coruña, 16 de abril de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.